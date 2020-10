Cambio di leadership ne La Casa di Carta 5? Nelle nuove foto dal set negoziati con la polizia

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladi5 potrebbe vedere undinella trama dei nuovi episodi: il destino della conclusione della rapina alla Banca di Spagna nella serie spagnola di Netflix si prefigura sempre più come una questione quasi tutta al femminile. Se Nairobi è morta (ma tornerà in scena), Lisbona è entrata in modo spettacolare nell’edificio e si prepara a prendere le redini dell’atto finale. Lo dimostrano anche lescattate nel centro di Madrid durante le riprese de Ladi5: il sito spagnolo Crush News ha pubblicato alcuni scatti nei quali si intravede quella che a tutti gli effetti sembra una trattativa tra guardie e ladri, con le tre componenti femminili della banda in primo piano. In particolare, ...