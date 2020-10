Calenda si candida: “Raggi disastrosa, voglio riportare Roma tra le grandi capitali” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il leader di Azione Carlo Calenda ha annunciato ufficialmente a “Che tempo che fa” la sua candidatura a sindaco di Roma La decisione era nell’aria, ma è arrivato l’annuncio in diretta nazionale. Carlo Calenda fondatore del partito Azione si candiderà alle elezioni comunali di Roma in programma nel 2021. Dopo averlo già “spoilerato” sui social network, Calenda lo ha ribadito a chiare lettere nel corso del programma di Fabio Fazio in onda su Rai Tre “Che tempo che fa”. A tal proposito ecco le sue dichiarazioni, che lasciano intendere la sua determinazione nel perseguire un obiettivo così ambizioso: “Mi candiderò per fare il sindaco di Roma. Si tratta di un ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il leader di Azione Carloha annunciato ufficialmente a “Che tempo che fa” la suatura a sindaco diLa decisione era nell’aria, ma è arrivato l’annuncio in diretta nazionale. Carlofondatore del partito Azione si candiderà alle elezioni comunali diin programma nel 2021. Dopo averlo già “spoilerato” sui social network,lo ha ribadito a chiare lettere nel corso del programma di Fabio Fazio in onda su Rai Tre “Che tempo che fa”. A tal proposito ecco le sue dichiarazioni, che lasciano intendere la sua determinazione nel perseguire un obiettivo così ambizioso: “Mi candiderò per fare il sindaco di. Si tratta di un ...

Agenzia_Ansa : Carlo Calenda si candida a sindaco di Roma. 'Un dovere e una grande avventura. Pd? Auspico appoggio largo' #ANSA - SkyTG24 : Carlo Calenda si candida a sindaco di Roma - lucasofri : Se Carlo Calenda si candida a Roma, è una buona notizia per tutti (romani, italiani, di sinistra, di destra, del PD… - gab08b : RT @uminopoli: Calenda si candida e fa appello a tutto il centrosinistra, compreso il Pd. Esiste un metodo piu' 'unitario'? candidature alt… - putipo : RT @fabriziobarca: 'Calenda si auto-candida' Sappiamo quale stampa lo appoggerà Non sappiamo: Con quale strategia per Roma? Con quali comp… -