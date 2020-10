Calenda: Primarie? Discorso senza senso (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Sulle Primarie ne discutero’ con il Pd ma e’ un Discorso privo di senso. Portare al voto le persone durante la pandemia significherebbe basarsi sul giudizio di pochi iscritti, riducendo la competizione a una disputa di partito”. Lo ha detto Carlo Calenda ai microfoni di L’Aria che tira su La7. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Sullene discutero’ con il Pd ma e’ unprivo di. Portare al voto le persone durante la pandemia significherebbe basarsi sul giudizio di pochi iscritti, riducendo la competizione a una disputa di partito”. Lo ha detto Carloai microfoni di L’Aria che tira su La7.

fattoquotidiano : Carlo Calenda ufficializza la sua candidatura a sindaco di Roma: “Auspico appoggio largo, complicato fare le primar… - MonicaCirinna : Caro @CarloCalenda, se vuoi #Roma sfidiamoci alle primarie. Siamo diversi, chiamiamo le cittadine e i cittadini ro… - elmtis : RT @Michele_Arnese: Sulle primarie Calenda faccia come Sala, scrive su Huffington Post Italia il giornalista ed ex comunicatore di Sala, Ro… - PaoloIvanoCucce : RT @DavideSilvestr6: Il problema per il #Pd romano, non sono le ridicole primarie con la #Cirinna’ e altri 7 nani, ma il fatto che #Calenda… - Gabri_Benci : RT @SciiKimici: signor calenda, le Primarie sono Democrazia. lei da che parte sta? @CarloCalenda -