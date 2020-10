Calciomercato: Paratici al PSG porta con sé un punto fermo della Juventus (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Juventus ha recentemente rivoluzionato i piani dirigenziali con alcune modifiche apportate e espresse durante l’annuale assemblea degli azionisti con Paratici protagonista. Il contratto del Chief Football Officer bianconero scade la prossima estate e nonostante la conferma per quest’ultimo anno, il rinnovo non sembra poi così scontato. Decisiva la stagione in corso e con il mercato estivo alle spalle, Paratici avrà un’ultima finestra dove potersi giocare le sue carte, quella di gennaio. Intanto iniziano a farsi strada le prime voci che lo vorrebbero lontano da Torino e in particolare al PSG. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Liverpool pronto alla super offerta alla Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laha recentemente rivoluzionato i piani dirigenziali con alcune modifiche apte e espresse durante l’annuale assemblea degli azionisti conprotagonista. Il contratto del Chief Football Officer bianconero scade la prossima estate e nonostante la conferma per quest’ultimo anno, il rinnovo non sembra poi così scontato. Decisiva la stagione in corso e con il mercato estivo alle spalle,avrà un’ultima finestra dove potersi giocare le sue carte, quella di gennaio. Intanto iniziano a farsi strada le prime voci che lo vorrebbero lontano da Torino e in particolare al PSG. LEGGI ANCHE:: Liverpool pronto alla super offerta allaLEGGI ANCHE:: ...

faragalzrgy : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Paratici punta #Camavinga per gennaio: la chiave è #Rugani, trattativa avviata ?? #CMITmercato https://t.… - AndreaPintore5 : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Paratici punta #Camavinga per gennaio: la chiave è #Rugani, trattativa avviata ?? #CMITmercato https://t.… - paolo1672 : #DynamoJuve @Pirlo_official #Ramsey non lo farei giocare almeno dall'inizio visto che rientra da un infortunio. Ser… - zazoomblog : Calciomercato Juventus è sempre derby con l’Inter: Paratici sfida Marotta - #Calciomercato #Juventus #sempre - Federic05540493 : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Paratici punta #Camavinga per gennaio: la chiave è #Rugani, trattativa avviata ?? #CMITmercato https://t.… -