Calciomercato Juventus, contatti in corso tra Paratici e l'agente di Dybala (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuvole in dissolvenza in casa Juventus per quanto concerne il discorso Paulo Dybala. La Joya non avrebbe preso bene l'esclusione dalla sfida di Crotone, come dimostrerebbero il like al veleno rilasciato al commento della giornalista Fabiana Della Valle ed il litigio verbale con Fabio Paratici all'interno del tunnel degli spogliatoi. La vicenda avrebbe incrinato ancor di più i rapporti con la società bianconera, con la quale il numero 10 della Juventus sarebbe da tempo alla ricerca di un accordo per il rinnovo di contratto. Dybala vorrebbe che gli venisse riconosciuto un ingaggio di circa 15 milioni di euro, cifra che i dirigenti campioni d'Italia non potrebbero garantirgli. Dopo settimane di gelo, le parti sarebbero tornate in contatto al fine di trovare un'intesa.

