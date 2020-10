Calcio: Pioli "più gol in A? Squadre portate al rischio" (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 19 OTT - "Ciascuno di noi cerca di adattarsi a un Calcio più moderno, di comandare le partite e non di subire. Ci sta di rischiare di più. Anche perché, molte Squadre hanno accettato la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 19 OTT - "Ciascuno di noi cerca di adattarsi a un; moderno, di comandare le partite e non di subire. Ci sta di rischiare di;. Anche perché, moltehanno accettato la ...

Sicuro che la società farà di tutto per rinnovare i contratti di big come Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, Pioli avverte che ... anche se il calcio non ne da'. Sono però sicuro che restano ...

"La Juve - ha concluso Pioli - per me è sempre la favorita per lo scudetto, ha cominciato un nuovo ciclo, ci vorrà del tempo, anche se nel calcio di tempo ce n'è sempre di meno". (ANSA).

