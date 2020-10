Calcio, Champions League 2020-2021: Juventus e l’insidiosa trasferta di Kiev, Lazio impegnata contro il Borussia Dortmund (Di lunedì 19 ottobre 2020) Su il sipario sull’edizione 2020-2021 della Champions League di Calcio. Da domani si comincia e saranno due le squadre italiane a cimentarsi in questa fase a gironi della competizione continentale per club più importante: di scena la Juventus e la Lazio. I bianconeri di Andrea Pirlo, inseriti nel Gruppo G, faranno il loro esordio (domani alle ore 18.55) a Kiev contro la Dinamo all’Olimpiyskiy e la trasferta in terra ucraina non sarà delle più semplici. Pirlo non potrà avere a sua disposizione Cristiano Ronaldo e l’americano Weston McKennie. Non ci saranno anche Alex Sandro e il difensore olandese de Ligt per infortuni, mentre l’argentino Paulo Dybala e il gallese Aron ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Su il sipario sull’edizionedelladi. Da domani si comincia e saranno due le squadre italiane a cimentarsi in questa fase a gironi della competizione continentale per club più importante: di scena lae la. I bianconeri di Andrea Pirlo, inseriti nel Gruppo G, faranno il loro esordio (domani alle ore 18.55) ala Dinamo all’Olimpiyskiy e lain terra ucraina non sarà delle più semplici. Pirlo non potrà avere a sua disposizione Cristiano Ronaldo e l’americano Weston McKennie. Non ci saranno anche Alex Sandro e il difensore olandese de Ligt per infortuni, mentre l’argentino Paulo Dybala e il gallese Aron ...

