Cagliari | tentativo Schelotto | il centrocampista è svincolato

Leggi su zon

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Giulini potrebbe regalare a Di Francesco un altro colpo di mercato da inserire nella rosa. Ilprova a convincereI giocatori liberi sul mercato sono molti e il, come riporta Sky Sport, starebbe pensando di convincere. L’ex meteora della Serie A sarebbe pronto a ritornare in patria e cercare una seconda giovinezza nel nostro campionato. Il presidente Giulini sta lavorando per perfezionare l’operazione e regalare a Di Francesco un altro esterno. Ilha completato un calciomercato ottimo, con giocatori del calibro di Godin e Ounas. Nelle mani del tecnico c’è una rosa sicuramente da metà classifica con le aspirazioni del patron sardo che sono molto alte.non è riuscito ad ambientarsi al Brighton e ...