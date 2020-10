Burioni | ' 545 nuovi ricoverati e 47 in terapia intensiva | se non si inverte la tendenza sono guai'

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tanti hanno minimizzato e adesso la pandemia presenta il conto: In Italia "545e 47 in più inanche oggi. Se non silamolto presto saremo nei".

fee94673530 : @Markus_Soeder Roberto Burioni @RobertoBurioni · 18 Min. + 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi.… - fee94673530 : @UnpolKorrekt @no_pe101 @CSU @MarkusBlume @fdpbt Roberto Burioni @RobertoBurioni · 18 Min. + 545 ricoverati e +47… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni 545

Globalist.it

In Italia "545 nuovi ricoverati e 47 in più in terapia intensiva anche oggi. Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai". Lo sottolinea su Twitter il virologo Roberto Burioni, ...“ Più 545 ricoverati e più 47 in terapia intensiva anche oggi. Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai “. Lo ha affermato sui social il noto virologo Roberto Burioni commentando il ...