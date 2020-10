Bruno Barbieri 4 Hotel anticipazioni ultima puntata a Palermo martedì 20 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Bruno Barbieri 4 Hotel arriva a Palermo nell’ultimo episodio martedì 20 ottobre su Sky Uno e Now Tv Ultimo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel martedì 20 ottobre su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e Now Tv con la sfida tra gli albergatori della Tuscia nella produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, sempre disponibile anche on demand, dove sono disponibili non solo le precedenti 7 puntate ma anche le passate edizioni. Si chiude a Palermo una stagione di grande successo per 4 Hotel con Bruno Barbieri, infatti, la media degli ascolti sui 7 giorni raggiunge nel complesso, in questo ciclo di episodi, oltre un milione ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 19 ottobre 2020)arriva anell’ultimo episodio martedì 20su Sky Uno e Now Tv Ultimo appuntamento conmartedì 20su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e Now Tv con la sfida tra gli albergatori della Tuscia nella produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, sempre disponibile anche on demand, dove sono disponibili non solo le precedenti 7 puntate ma anche le passate edizioni. Si chiude auna stagione di grande successo per 4con, infatti, la media degli ascolti sui 7 giorni raggiunge nel complesso, in questo ciclo di episodi, oltre un milione ...

