Bruges | tre giocatori positivi | saltano la gara di Champions contro lo Zenit

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tredelsono rimasti a casa e non sono partiti per la Russia, dove domani andrà in scena la sfida diLeagueloSan Pietroburgo. Lo stesso club belga, infatti, ha reso noto che Mignolet, Kossounou e Francique sono risultatial Covid-19. Stesso destino per Vincent Mannaert, amministratore delegato del, rimasto in Belgio a causa del virus.

Tre giocatori del Bruges sono rimasti a casa e non sono partiti per la Russia, dove domani andrà in scena la sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Lo stesso club belga, infatti, ...