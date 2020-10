Borse positive dopo dati Cina. A Milano scatto Atlantia: giorno decisivo per dossier Aspi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Pil cinese accelera nel III trimestre ma meno delle attese, balzo per produzione industriale e vendite al dettaglio. Si attendono novità da Pfizer sul vaccino. Nel pomeriggio parla Christine Lagarde: Bce pronta già a nuovi stimoli? Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Pil cinese accelera nel III trimestre ma meno delle attese, balzo per produzione industriale e vendite al dettaglio. Si attendono novità da Pfizer sul vaccino. Nel pomeriggio parla Christine Lagarde: Bce pronta già a nuovi stimoli?

Ultime Notizie dalla rete : Borse positive Europa parte bene dopo dati Cina. A Milano scatto Atlantia: giorno decisivo per dossier Aspi Il Sole 24 ORE Borsa: Enel (+1%) su possibile cessione a Macquarie quota Open Fiber

Sostegno anche al titolo di Telecom (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Seduta positiva per Enel, che sale poco meno dell'1% a Piazza Affari, dopo che nel fine settimana Il Sole 24 Ore h ...

Il Pil cinese accelera nel III trimestre ma meno delle attese, balzo per produzione industriale e vendite al dettaglio. Si attendono novità da Pfizer sul vaccino. Nel pomeriggio parla Christine Lagard ...

