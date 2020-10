Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim (Di lunedì 19 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Osai Automation System è un'azienda torinese che progetta e costruisce macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori. La società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia. Mirella Ferrero, presidente e azionista di controllo di Osai, in una nota commenta: “Dal 2007 siamo sempre cresciuti in fatturato, con un Cagr del 15%, portafoglio clienti, tecnologie e dipendenti. Abbiamo raddoppiato il fatturato e il numero dei dipendenti negli ultimi 5 anni. Ci quotiamo perchè vogliamo aumentare lo standing e la visibilità della società, diventare sempre più attrattivi per i giovani talenti e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) –Automation System è un'azienda torinese che progetta e costruisce macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori. La società ha presentato aItaliana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sulAim Italia. Mirella Ferrero, presidente e azionista di controllo di, in una nota commenta: “Dal 2007 siamo sempre cresciuti in fatturato, con un Cagr del 15%, portafoglio clienti, tecnologie e dipendenti. Abbiamo raddoppiato il fatturato e il numero dei dipendenti negli ultimi 5 anni. Ci quotiamo perchè vogliamo aumentare lo standing e la visibilità della società, diventare sempre più attrattivi per i giovani talenti e ...

CorriereCitta : Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim - tiosolfato_ : Ok ho deciso di essere al 100% egoista e ignorare tutto ciò che non riguarda la chiusura delle università perché no… - _choose_love : @grearpatience io sto aspettando due bracciali dal 17 giugno, altri due dal 26 giugno e una borsa dal 24 settembre tipo... - amoiwifi : @eliscrivecose Quando esco dal centro estetico puzzo di alcool per la grande quantità che usano Non ci sono mai pi… - djmisterpiu : io so stato cari giudici unico sano di mente insieme la divisa e borsa militare lasciai tutte le armi coltelli e ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa dal Borsa, dal 3 novembre al via la quotazione di Osai sul mercato Aim TuttOggi Speciale energia: Saipem, per Wall Street Journal azienda italiana tra le più sostenibili

lo studio è stato condotto da un team accademico di ricerca indipendente guidato dal Wall Street Journal, che ha valutato oltre 5.500 aziende quotate in borsa sulla base di una serie di valori per ...

Borse europee: avvio di settimana positivo

Abbiamo raccolto in 187 pagine tutte le novità sui Bonus 2020. Un'opera realizzata dalla nostra redazione completamente gratuita che puoi scaricare immediatamente. Le principali Borse europee hanno ...

lo studio è stato condotto da un team accademico di ricerca indipendente guidato dal Wall Street Journal, che ha valutato oltre 5.500 aziende quotate in borsa sulla base di una serie di valori per ...Abbiamo raccolto in 187 pagine tutte le novità sui Bonus 2020. Un'opera realizzata dalla nostra redazione completamente gratuita che puoi scaricare immediatamente. Le principali Borse europee hanno ...