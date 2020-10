Bordoni: tutti alla ciclabile i fondi destinati al Mercato Appagliatore (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni: “Mercato Appagliatore di Ostia prima vittima illustre dello smart working? Eppure nel bilancio di Roma Capitale erano stanziati circa 1,8 milioni di euro per la sua riqualificazione.” “Titolari dei banchi allibiti e fonti stampa sconcertanti, dopo il mea culpa del Municipio, confermano la triste verita’: i fondi per la ristrutturazione del Mercato Appagliatore sono stati interamente destinati al completamento della tanto discussa pista ciclabile di Ostia. Ben 1,8 milioni di Euro a bilancio che non ci sono piu’ per presunti ritardi nel redigere progetti e gara d’appalto.” Continua Bordoni: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide: “di Ostia prima vittima illustre dello smart working? Eppure nel bilancio di Roma Capitale erano stanziati circa 1,8 milioni di euro per la sua riqualificazione.” “Titolari dei banchi allibiti e fonti stampa sconcertanti, dopo il mea culpa del Municipio, confermano la triste verita’: iper la ristrutturazione delsono stati interamenteal completamento della tanto discussa pistadi Ostia. Ben 1,8 milioni di Euro a bilancio che non ci sono piu’ per presunti ritardi nel redigere progetti e gara d’appalto.” Continua: ...

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni tutti Bordoni: tutti alla ciclabile i fondi destinati al Mercato Appagliatore RomaDailyNews Davide Bordoni (Lega): il mercato dell'Appagliatore di Ostia, prima vittima dello smart working?

(AGR) Il Mercato Appagliatore di Ostia è stato la prima vittima illustre dello smart working? – si chiede Davide Bordoni, consigliere [...] ...

