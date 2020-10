Bonus ristoranti 2020: come funziona, nuovi beneficiari, acquisti, novità (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone nuove per chi lavora nel comparto ristorazione. Infatti, dopo la sfilza di Bonus riconosciuti per sostenere imprese, famiglie e lavoratori, a causa del perdurare del Coronavirus, che sta avendo un notevole impatto sull’economia del Paese, si aggiunge un’altra interessante agevolazione per i ristoratori: il Bonus ristoranti 2020. L’incentivo, in particolare, è stato riconosciuto recentemente dal D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, il quale all’art. 58 introduce un “Fondo per la filiera della ristorazione”. La notizia ancora più bella è che il Bonus è stato esteso, ampliando la platea dei beneficiari, con ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone nuove per chi lavora nel comparto ristorazione. Infatti, dopo la sfilza diriconosciuti per sostenere imprese, famiglie e lavoratori, a causa del perdurare del Coronavirus, che sta avendo un notevole impatto sull’economia del Paese, si aggiunge un’altra interessante agevolazione per i ristoratori: il. L’incentivo, in particolare, è stato riconosciuto recentemente dal D.L. n. 104/(cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/, il quale all’art. 58 introduce un “Fondo per la filiera della ristorazione”. La notizia ancora più bella è che ilè stato esteso, ampliando la platea dei, con ...

_firepunch : RT @jason05_: La pandemia raccontata come il calciomercato. Entro il prossimo weekend mi aspetto 'Bar e ristoranti: contatti nella notte m… - jason05_ : La pandemia raccontata come il calciomercato. Entro il prossimo weekend mi aspetto 'Bar e ristoranti: contatti nel… - cristianovilla9 : @_MiBACT @dariofrance @Palazzo_Chigi @MEF_GOV L'inutilità al potere... Non c'è liquidità, il #Turismo è fermo, ma a… - SORINGABIB1 : RT @SORINGABIB1: ALTRO CHE BONUS BICI , BONUS MONOPATTINO (AFFARI DEI AMICI DEGLI AMICI)... ... TICKET RISTORANTE PER QUELLI IN CASA INTE… - SORINGABIB1 : ALTRO CHE BONUS BICI , BONUS MONOPATTINO (AFFARI DEI AMICI DEGLI AMICI)... ... TICKET RISTORANTE PER QUELLI IN CA… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus ristoranti Bonus ristoranti, fondo perduto fino a 10.000 euro: decreto attuativo in arrivo Informazione Fiscale Bonus ristoranti 2020: come funziona, nuovi beneficiari, acquisti, novità

E in caso negativo, quando e come fare domanda? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul “bonus ristoranti 2020” e le ultime novità inserite in sede di conversione del decreto legge in legge dello ...

Coronavirus ultime notizie, nuovo DPCM 18 ottobre testo GU in vigore

La norma è retroattiva dal 20 luglio. bonus Pos 2020 sotto forma di chasless. Cancellato Bonus ristorante del 20% per chi paga con il bancomat. Il testo del decreto Semplificazioni 2020 dopo una lunga ...

E in caso negativo, quando e come fare domanda? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul “bonus ristoranti 2020” e le ultime novità inserite in sede di conversione del decreto legge in legge dello ...La norma è retroattiva dal 20 luglio. bonus Pos 2020 sotto forma di chasless. Cancellato Bonus ristorante del 20% per chi paga con il bancomat. Il testo del decreto Semplificazioni 2020 dopo una lunga ...