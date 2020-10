Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di lunedì 19 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Bollettino relativo all’emergenza Coronavirus, per quanto riguarda la Lombardia, aggiornato a lunedì 19 ottobre 2020. La Regione Lombardia ha diramato i risultati dell’analisi della curva epidemiologica lombarda, nuovamente preoccupante dopo il picco negativo di marzo. oggi si registrano 1.687 nuovi contagi, 6 morti, 14.577 tamponi, 341 guariti, 113(+3) in terapia intensiva, 1.136 (+71) ricoverati negli altri reparti. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilrelativo all’emergenza Coronavirus, per quanto riguarda la, aggiornato a lunedì 192020. La Regioneha diramato i risultati dell’analisi della curva epidemiologica lombarda, nuovamente preoccupante dopo il picco negativo di marzo.si registrano 1.687 nuovi, 6, 14.577 tamponi, 341, 113(+3) in terapia intensiva, 1.136 (+71) ricoverati negli altri reparti.

Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - RegLombardia : #LNews secondo l'ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt calcolato su 21 Region… - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni #19ottobre #Coronavirus #COVID19 - zazoomblog : Coronavirus in Lombardia bollettino oggi 19 ottobre - #Coronavirus #Lombardia #bollettino - clikservernet : Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati della Regione per il 19 ottobre -