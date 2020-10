Bollettino COVID 19 ottobre 2020: 9.338 nuovi casi, 73 vittime e 545 nuovi ricoveri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia riflette il calo dei tamponi che si registra generalmente durante il fine settimana e ufficializza 9.338 nuovi casi, oltre 2.300 casi in meno rispetto a quelli conferma ieri, ma a fronte di 47mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente (98.862 quelli analizzati ieri). Come ogni giorno, però, a preoccupare non è tanto il numero dei nuovi positivi e l’altissima percentuale di asintomatici, ma sono i dati dei ricoveri, delle terapie intensive e dei decessi a fornire la gravità della situazione: nelle ultime 24 ore sono decedute 73 persone, mentre il numero dei ... Leggi su blogo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildiffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus-19 in Italia riflette il calo dei tamponi che si registra generalmente durante il fine settimana e ufficializza 9.338, oltre 2.300in meno rispetto a quelli conferma ieri, ma a fronte di 47mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente (98.862 quelli analizzati ieri). Come ogni giorno, però, a preoccupare non è tanto il numero deipositivi e l’altissima percentuale di asintomatici, ma sono i dati dei, delle terapie intensive e dei decessi a fornire la gravità della situazione: nelle ultime 24 ore sono decedute 73 persone, mentre il numero dei ...

SkyTG24 : Covid Piemonte: 933 contagi e 61 pazienti in terapia intensiva - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #19ottobre. 9338 contagi nelle ultime 24 ore - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - infoitinterno : Covid, bollettino Puglia 19 ottobre. 321 positivi su 2446 tamponi. Ancora un decesso in provincia di Taranto - CircoloDiNoto : RT @PlacidiPaola: Chiuso di nuovo il Tribunale di Terni . Collega avvocato ricoverato in rianimazione , positivi al Covid anche due medici… -