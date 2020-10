Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati della Regione per il 19 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo i 2.975 nuovi contagi e i 21 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Lombardia con i numeri della Regione: articolo in aggiornamento Il Bollettino sul Coronavirus in Lombardia di ieri“Quello che vediamo è che il contagio circola più velocemente nelle zone che sono state meno colpite la volta scorsa, quando è intervenuto il lockdown. Milano era stata colpita marginalmente. Invece questa volta la ripresa delle attività ha visto Milano e altre zone della Lombardia riprendere”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il direttore sanitario dell’Ats Milano Vittorio Demicheli. “Quello che ci preoccupa ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo i 2.975 nuovi contagi e i 21 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione dei contagi diincon i numeri: articolo in aggiornamento Ilsulindi ieri“Quello che vediamo è che il contagio circola più velocemente nelle zone che sono state meno colpite la volta scorsa, quando è intervenuto il lockdown. Milano era stata colpita marginalmente. Invece questa volta la ripresa delle attività ha visto Milano e altre zoneriprendere”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il direttore sanitario dell’Ats Milano Vittorio Demicheli. “Quello che ci preoccupa ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus oggi, bollettino Covid 19 ottobre. Nelle Marche i positivi superano il 14% il Resto del Carlino Coronavirus in Toscana, si registrano altri 986 casi, 62 in terapia intensiva e 12 decessi e 11.731 guariti

I dati son quelli del bollettino stilato giornalmente dalla Regione sulla ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 32,3 per 100 mila ...

Coronavirus, si registrano altri 986 casi e 12 decessi

Il 13,7 per cento delle persone sottoposte agli ultimi controlli è risultato positivo. Sale a 10.851 il numero di chi al momento è ancora malato, ma solo 511 sono ricoverati in ospedale. Di questi 62 ...

