Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 19 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l’ennesimo record di contagi giornalieri con i 11.705 casi e 69 decessi di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi casi ripartiti nelle regioni: nelle Marche 98 positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore con 694 tamponi processati. Sono stati effettuati 1.217 test: 523 nel percorso guariti e, appunto, 694 nel percorso nuove diagnosi. Dei 98 nuovi casi 16 sono stati registrati in provincia di Macerata (1.655), 57 ad Ancona (2.513), 13 a Pesaro Urbino (3.289), quattro a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l’ennesimo record di contagi giornalieri con i 11.705 casi e 69 decessi di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento I nuovi casi ripartiti nelle regioni: nelle Marche 98 positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore con 694 tamponi processati. Sono stati effettuati 1.217 test: 523 nel percorso guariti e, appunto, 694 nel percorso nuove diagnosi. Dei 98 nuovi casi 16 sono stati registrati in provincia di Macerata (1.655), 57 ad Ancona (2.513), 13 a Pesaro Urbino (3.289), quattro a ...

