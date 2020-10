Bollettino Coronavirus del 19 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In data 19l’incremento nazionale dei casi è +2,25% (ieri +2,90%) con 423.578 contagiati totali, 252.959 dimissioni/guarigioni (+1.498) e 36.616 deceduti (+73); 134.003 infezioni in corso (+7.766). Elaborati 98.862 tamponi (solito calo del lunedì, ieri 146.541); 9.338 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,44% (ieri 7,98%). Ricoverati con sintomi 7.676 (+545); terapie intensive +47 (797). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.687; Campania 1.593; Toscana 986; Lazio 939; Piemonte 933; Emilia Romagna 552; Veneto 502; Sicilia 362; Liguria 323; Puglia 321; Umbria 167; Abruzzo 159; Sardegna 159; Valle d’Aosta 135; Calabria 108. In Lombardia curva +1,33% (ieri +2,40%) con 14.577 tamponi (ieri 30.981 ) e 1.687 positivi; rapporto positivi/tamponi 11,58% (ieri 9,60%); 128.456 contagiati totali; ricoverati +71 (1.136); terapie intensive -1 ...