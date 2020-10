Bollettino Coronavirus 19 ottobre: aumentano i decessi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi, 19 ottobre vede un incremento nel numero dei decessi. Il virus prosegue nella sua avanzata. Secondo i dati di oggi riguardanti l’epidemia di Covid-19, i nuovi positivi sono 9.338, i tamponi effettuati 98.862, i decessi in aumento rispetto a ieri, che erano 69, quest’oggi sono 77. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi, 19vede un incremento nel numero dei. Il virus prosegue nella sua avanzata. Secondo i dati di oggi riguardanti l’epidemia di Covid-19, i nuovi positivi sono 9.338, i tamponi effettuati 98.862, iin aumento rispetto a ieri, che erano 69, quest’oggi sono 77. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre: 9.338 nuovi casi e 73 morti - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E’ il record di sempre. 43 i… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Campania: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre: 9.338 nuovi casi e 73 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus oggi, bollettino covid 19 ottobre. Dati in diretta per l'Emilia Romagna il Resto del Carlino Dpcm, il riassunto della conferenza stampa di Conte

Veneto Diminuisce rispetto a ieri la curva dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, che nelle ultime 24 ore arrivano a 36.353, 502 in più rispetto a ieri. Lo riferisce il Bollettino regionale, che ...

Covid, la Campania si perde anche i morti: altri 21 a ottobre, inseriti nel bollettino solo ora

Nei giorni del caos ambulanze e dell'impennata dei contagi, tra giovedì 1 e sabato 17 ottobre, il sistema sanitario della Regione Campania si è "perso" 21 morti di Covid-19. Le ulteriori vittime sono ...

Veneto Diminuisce rispetto a ieri la curva dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, che nelle ultime 24 ore arrivano a 36.353, 502 in più rispetto a ieri. Lo riferisce il Bollettino regionale, che ...Nei giorni del caos ambulanze e dell'impennata dei contagi, tra giovedì 1 e sabato 17 ottobre, il sistema sanitario della Regione Campania si è "perso" 21 morti di Covid-19. Le ulteriori vittime sono ...