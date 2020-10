Bolivia: proiezioni, Arce nuovo presidente con il 52,4% voti (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - LA PAZ, 19 OTT - Secondo una proiezione realizzata in Bolivia dall'istituto Ciesmori, il candidato del Movimento al socialismo, Mas, sinistra,, Luis Arce avrebbe vinto le elezioni ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - LA PAZ, 19 OTT - Secondo una proiezione realizzata indall'istituto Ciesmori, il candidato del Movimento al socialismo, Mas, sinistra,, Luisavrebbe vinto le elezioni ...

ChrisPeverieri : #Bolivia | Secondo gli exit poll di Ciesmori e Tu voto cuenta, il candidato del MÁS Luis Arce è il nuovo presidente… - RaiNews : Il candidato presidenziale del Movimento al socialismo (Mas), secondo le proiezioni, sarebbe il nuovo presidente de… - ILuberti : Thread interessante sui rischi delle prossime elezioni in Bolivia. In sostanza si potrebbero non contare tutti i vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolivia proiezioni Bolivia, proiezioni: il delfino di Morales Luis Arce nuovo presidente Rai News Bolivia: proiezioni, Arce nuovo presidente con il 52,4% voti

(ANSA) - LA PAZ, 19 OTT - Secondo una proiezione realizzata in Bolivia dall'istituto Ciesmori, il candidato del Movimento al socialismo (Mas, sinistra), Luis Arce avrebbe vinto le elezioni ...

Praga, protesta anti Covid diventa battaglia nella Città Vecchia. Sassi, petardi e gas lacrimogeni

con i partecipanti che hanno lanciato pietre e bottiglie e gli agenti che hanno disperso la folla con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Bolivia, proiezioni: il delfino di Morales Luis Arce nuovo ...

(ANSA) - LA PAZ, 19 OTT - Secondo una proiezione realizzata in Bolivia dall'istituto Ciesmori, il candidato del Movimento al socialismo (Mas, sinistra), Luis Arce avrebbe vinto le elezioni ...con i partecipanti che hanno lanciato pietre e bottiglie e gli agenti che hanno disperso la folla con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Bolivia, proiezioni: il delfino di Morales Luis Arce nuovo ...