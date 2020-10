Bolivia, Luis Arce eletto nuovo presidente: ha vinto col 53% dei voti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Bolivia, Luis Arce nuovo presidente. Con un risultato che ha smentito i pronostici, il socialista rimarrà in carica fino al prossimo 2025 Luis Arce è il nuovo presidente della Bolivia. A discapito dei pronostici della vigilia, il candidato del Movimiento al Socialismo – già ministro dell’economia con Evo Morales – coprirà la carica fino al … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020). Con un risultato che ha smentito i pronostici, il socialista rimarrà in carica fino al prossimo 2025è ildella. A discapito dei pronostici della vigilia, il candidato del Movimiento al Socialismo – già ministro dell’economia con Evo Morales – coprirà la carica fino al … L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Luis #Arce, il candidato della sinistra e delfino dell'ex capo di stato Evo #Morales, ha vinto le elezioni presiden… - Internazionale : Il candidato del Movimento per il socialismo Luis Arce vince le presidenziali in Bolivia, grande manifestazione in… - you_trend : ???? Presidenziali in #Bolivia: stando a un 'conteo rápido' di @ciesmori, Luis #Arce sarebbe eletto presidente col 52… - urru_urru : Luis Arce è il nuovo presidente della Bolivia Maurizio Stefanini - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Bolivia #LuisArce è il nuovo presidente -