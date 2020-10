Bolivia, alle elezioni trionfa il partito di Evo Morales: il Movimento verso il socialismo torna al potere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ci sono stati incidenti né violenze durante le operazioni di voto, ma per avere i risultati definitivi delle elezioni in Bolivia si dovranno attendere alcuni giorni. Il vincitore però è già chiaro: l’ex ministro dell’Economia di Evo Morales Luis Arce e il suo vice, David Choquehuanca, hanno trionfato col 52-53% dei suffragi contro il 31% del principale sfidante, l’ex presidente centrista Carlos Mesa. Così le urne sanciscono il ritorno al potere del Movimento verso il socialismo (Mas)dopo le dimissioni di novembre 2019 di Morales, accusato dall’opposizione di brogli elettorali. Da Buenos Aires, dove vive in esilio, l’ex presidente ha espresso gioia per “aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ci sono stati incidenti né violenze durante le operazioni di voto, ma per avere i risultati definitivi delleinsi dovranno attendere alcuni giorni. Il vincitore però è già chiaro: l’ex ministro dell’Economia di EvoLuis Arce e il suo vice, David Choquehuanca, hannoto col 52-53% dei suffragi contro il 31% del principale sfidante, l’ex presidente centrista Carlos Mesa. Così le urne sanciscono il ritorno aldelil(Mas)dopo le dimissioni di novembre 2019 di, accusato dall’opposizione di brogli elettorali. Da Buenos Aires, dove vive in esilio, l’ex presidente ha espresso gioia per “aver ...

