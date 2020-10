Black Widow: gli investitori Disney premono per l'uscita su Disney+ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gli investitori Disney auspicherebbero l'uscita su Disney+ di Black Widow e altri titoli di punta per contrastare lo strapotere di Netflix. Le polemiche sulla scelta di Disney di distribuire un titolo di punta come Soul su Disney+, con grave danno per i cinema, non si fermano, mentre trapela la notizia che sarebbero gli investitori Disney a far pressione affinché la compagnia facesse uscire in streaming titoli forti come Black Widow. L'investitore Dan Loeb avrebbe dichiarato a Variety che la scelta di far uscire su Disney+ titoli attesi come Black Widow permetterebbe a Disney+ di competere con i rivali Netflix e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gliauspicherebbero l'su+ die altri titoli di punta per contrastare lo strapotere di Netflix. Le polemiche sulla scelta didi distribuire un titolo di punta come Soul su+, con grave danno per i cinema, non si fermano, mentre trapela la notizia che sarebbero glia far pressione affinché la compagnia facesse uscire in streaming titoli forti come. L'investitore Dan Loeb avrebbe dichiarato a Variety che la scelta di far uscire su+ titoli attesi comepermetterebbe a+ di competere con i rivali Netflix e ...

clikservernet : Black Widow: gli investitori Disney premono per l’uscita su Disney+ - Noovyis : (Black Widow: gli investitori Disney premono per l'uscita su Disney+) Playhitmusic - - IPompeis : @snowpointexe Però poi la conferenza l'ha fatta, io sto ancora aspettando Black Widow... - MarvelDComicsIT : A questo punto sembrerebbe un'ipotesi molto probabile #BlackWidow #Marvel #MCU - jaimelvannister : Di questo passo esce prima Black Widow che Giuseppe Conte. E ce ne vuole a far uscire Black Widow. -