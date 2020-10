"Biden sapeva del figlio". Le rivelazioni bomba che terremotano il voto Usa e fanno sorridere Trump

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Le "sorprese di ottobre" nelle Presidenziali Usa potrebbero non essere finite. Dopo la positività di Donaldal Coronavirus, infatti, stavolta è Joea tremare. La vicenda del pc portatile di Hunter«non fa parte di qualche campagna di disinformazione russa». L'affermazione, che contraddice quanto sostenuto dai Democratici, viene dal direttore della National Intelligence, John Ratcliffe, il numero uno della "intelligence community" Usa, e non mancherà di suscitare polemiche. In un'intervista a Fox Business, Ratcliffe ha di fatto smentito quanto affermato dal presidente democratico dalla Commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti, Adam Schiff, che ieri aveva sostenuto che tutta la vicenda delle email deldell'ex vice presidente, che secondo ...