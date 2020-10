Biathlon, la Nazionale si allena ad Oberhof: riposo per Dorothea Wierer (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Nazionale italiana di Biathlon si trasferisce in Germania per preparare la Coppa del Mondo. Nell’impianto al coperto di Oberhof gli azzurri si alleneranno da martedì 20 fino a mercoledì 28 ottobre. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Michela Carrara, Irene Lardschneider, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Wndisch. Turno di riposo in accordo con lo staff invece per Dorothea Wierer, saranno presenti l’allenatore responsabile Andreas Zingerle e i tecnici Klaus Hollrigl, Nicola Pozzi e Andrea Zattoni. A Ramsau, in Austria, si tiene il raduno della squadra osservati con Samuela Comola, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Thomas Bormolini, Giuseppe ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laitaliana disi trasferisce in Germania per preparare la Coppa del Mondo. Nell’impianto al coperto digli azzurri si alleneranno da martedì 20 fino a mercoledì 28 ottobre. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Michela Carrara, Irene Lardschneider, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Wndisch. Turno diin accordo con lo staff invece per, saranno presenti l’tore responsabile Andreas Zingerle e i tecnici Klaus Hollrigl, Nicola Pozzi e Andrea Zattoni. A Ramsau, in Austria, si tiene il raduno della squadra osservati con Samuela Comola, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Thomas Bormolini, Giuseppe ...

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Nazionale Biathlon - Nazionale azzurra in raduno ad Oberhof: assente Dorothea Wierer FondoItalia.it Biathlon: Nicolò Betemps entra nel Gruppo Sportivo Polizia di Stato

Nicolò Bétemps è uno dei volti nuovi della nazionale juniores di biathlon, alla quale è arrivato dopo una stagione da grande protagonista. Ha ha vissuto un 2019/20 ricco di soddisfazioni, vincendo un ...

Cinque atleti FISI arruolati nel Gruppo Sportivo della Polizia di Stato

Sono cinque gli atleti appartenenti alla Federazione Italiana Sport Invernali che sono entrati a far parte del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato. Due di questi corrono nel team di biathlon e si t ...

