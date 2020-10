Biathlon: la Nazionale italiana in raduno ad Oberhof. Tra i convocati non c’è Wierer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si avvicina sempre più l’inizio della stagione degli sport invernali. L’Italia aspetta le sue stelle del Biathlon: la Nazionale azzurra da domani, per preparare al meglio la partenza in Coppa del Mondo, sarà in raduno in Germania, nell’impianto al coperto di Oberhof, fino a mercoledì 28 ottobre. I convocati: Michela Carrara, Irene Lardschneider, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Assente Dorothea Wierer che si è presa un turno di riposo in accordo con lo staff. La squadra degli osservati si allenerà invece a Ramsau, in Austria. Presenti Samuela Comola, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello, Mattia Nicase e ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si avvicina sempre più l’inizio della stagione degli sport invernali. L’Italia aspetta le sue stelle del: laazzurra da domani, per preparare al meglio la partenza in Coppa del Mondo, sarà inin Germania, nell’impianto al coperto di, fino a mercoledì 28 ottobre. I: Michela Carrara, Irene Lardschneider, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Assente Dorotheache si è presa un turno di riposo in accordo con lo staff. La squadra degli osservati si allenerà invece a Ramsau, in Austria. Presenti Samuela Comola, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello, Mattia Nicase e ...

zazoomblog : Biathlon: la Nazionale italiana in raduno ad Oberhof. Tra i convocati non c’è Wierer - #Biathlon: #Nazionale… - wonderDorofan : RT @FondoItalia: Biathlon - Nazionale azzurra in raduno ad Oberhof: assente Dorothea Wierer - FondoItalia : Biathlon - Nazionale azzurra in raduno ad Oberhof: assente Dorothea Wierer - sportface2016 : #Biarglon, la #Nazionale si allena ad #Oberhof: turno di riposo per #Wierer - _crazy_Freddie_ : @Silvia_Mio86 Mah, due canali dove durante la giornata va in onda pochissimo. Mondiali di biathlon in Italia (4 med… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Nazionale Biathlon - Nazionale azzurra in raduno ad Oberhof: assente Dorothea Wierer FondoItalia.it Biathlon, la Nazionale si allena ad Oberhof: riposo per Dorothea Wierer

La Nazionale italiana di biathlon si trasferisce in Germania per preparare la Coppa del Mondo. Nell’impianto al coperto di Oberhof gli azzurri si alleneranno da martedì 20 fino a mercoledì 28 ottobre.

Biathlon: Nicolò Betemps entra nel Gruppo Sportivo Polizia di Stato

Nicolò Bétemps è uno dei volti nuovi della nazionale juniores di biathlon, alla quale è arrivato dopo una stagione da grande protagonista. Ha ha vissuto un 2019/20 ricco di soddisfazioni, vincendo un ...

La Nazionale italiana di biathlon si trasferisce in Germania per preparare la Coppa del Mondo. Nell’impianto al coperto di Oberhof gli azzurri si alleneranno da martedì 20 fino a mercoledì 28 ottobre.Nicolò Bétemps è uno dei volti nuovi della nazionale juniores di biathlon, alla quale è arrivato dopo una stagione da grande protagonista. Ha ha vissuto un 2019/20 ricco di soddisfazioni, vincendo un ...