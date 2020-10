Belgio, sanità in crisi. Tutti a casa mezzanotte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuove restrizioni sono entrate in vigore su tutto il territorio belga a partire da ieri. Il settore più colpito è la ristorazione, con la chiusura totale dei ristoranti, dei bar e dei caffé per il periodo di un mese. In media 7.876 nuovi casi giornalieri da inizio ottobre. 2.485 ospedalizzazioni di cui 412 in terapia intensiva. Non è un vero e proprio lockdown per il Belgio, ma un blocco temporaneo di alcuni settori e una stretta sui contatti interpersonali possibili … Continua L'articolo Belgio, sanità in crisi. Tutti a casa mezzanotte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuove restrizioni sono entrate in vigore su tutto il territorio belga a partire da ieri. Il settore più colpito è la ristorazione, con la chiusura totale dei ristoranti, dei bar e dei caffé per il periodo di un mese. In media 7.876 nuovi casi giornalieri da inizio ottobre. 2.485 ospedalizzazioni di cui 412 in terapia intensiva. Non è un vero e proprio lockdown per il, ma un blocco temporaneo di alcuni settori e una stretta sui contatti interpersonali possibili … Continua L'articolo, sanità inproviene da il manifesto.

