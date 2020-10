Beautiful | anticipazioni americane | ZOE canta per ZENDE ma fa l’amore con…

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle attuali puntatedi, Zoe Buckingham si sta ritrovando in mezzo ad un triangolo, nel quale si ritrova a provare emozioni molto diverse per due uomini: Carter Walton eDominguez. Come già vi avevamo riportato, la modella è molto colpita dalle dolci attenzioni che le rivolge l’avvocato, ma la loro frequentazione è appena cominciata e, dopo le delusioni passate, Zoe vorrebbe solo viversi il momento. Per questo, quando Carter, dopo aver comprato da Ridge il suo loft, le ha regalato un paio di chiavi per proporle di vivere con lui, la ragazza si è sentita sotto pressione, per una proposta decisamente prematura.Leggi anche: L’ALLIEVA 3,quarta puntata di domenica 25 ottobre 2020Se Carter ha capito di non dover perdere occasioni nella vita, che ...