Basket, i migliori italiani della 4a giornata di Serie A. Baldi Rossi nel vestito punitivo, Spissu in quello da leader (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche la quarta giornata appena trascorsa in questa Serie A regala momenti tra l’atteso e l’inatteso in chiave italiana. Numerosi sono stati i casi di nostri giocatori che hanno saputo avere un ruolo importante nelle varie sfide che si sono giocate nel weekend. La palma di MVP, per il risultato finale, va a Filippo Baldi Rossi. Per l’uomo della vendetta, che da ex capitano della Virtus Bologna l’ha punita con la maglia di Reggio Emilia ormai sempre più spina nel fianco dei bianconeri, 18 punti, 7 rimbalzi, 3 palle recuperate e 2 assist vanno a comporre buona parte del 25 di valutazione conclusivo. Si tratta della sua miglior partita in Serie A in carriera, e se è vero che sono i primi tre quarti quelli in cui ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche la quartaappena trascorsa in questaA regala momenti tra l’atteso e l’inatteso in chiave italiana. Numerosi sono stati i casi di nostri giocatori che hanno saputo avere un ruolo importante nelle varie sfide che si sono giocate nel weekend. La palma di MVP, per il risultato finale, va a Filippo. Per l’uomovendetta, che da ex capitanoVirtus Bologna l’ha punita con la maglia di Reggio Emilia ormai sempre più spina nel fianco dei bianconeri, 18 punti, 7 rimbalzi, 3 palle recuperate e 2 assist vanno a comporre buona parte del 25 di valutazione conclusivo. Si trattasua miglior partita inA in carriera, e se è vero che sono i primi tre quarti quelli in cui ...

OA_Sport : Basket, i migliori italiani della 4a giornata di Serie A. Baldi Rossi nel vestito punitivo, Spissu in quello da lea… - A_Bazzu : @annarosacosta @dunat_basket Noi a 20 mila contagi non ci arriviamo se siamo modo alle attività di aumentare la pos… - Seamus_The_Dog : @GarauPina @GiuLuk @che_tempo @Alecappelli93 @christianrocca @PaoloCond @Linkiesta alt. io non sminuisco il giocato… - robbiemasse : @marcosalemi67 @carloput @GiuseppeRenzi3 @leleadani Poi..palese che non sia ora la miglior era del basket e come ta… - infoitscienza : Prime Day Amazon: le migliori offerte di basket e sport -

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori Prime Day Amazon: le migliori offerte di basket e sport Pianetabasket.com Basket, i migliori italiani della 4a giornata di Serie A. Baldi Rossi nel vestito punitivo, Spissu in quello da leader

Per l’uomo della vendetta, che da ex capitano della Virtus Bologna l’ha punita con la maglia di Reggio Emilia ormai sempre più spina nel fianco dei bianconeri, 18 punti, 7 rimbalzi, 3 palle recuperate ...

Ottima prestazione del Pescara Basket nell'impegno pre-campionato contro il Basket Chieti

Altri passi avanti importanti per il Pescara Basket nel quinto impegno di pre-stagione (che stando al nuovo DPCM potrebbe essere l'ultimo...) disputato sul campo del Magic Basket Chieti, formazione ...

Per l’uomo della vendetta, che da ex capitano della Virtus Bologna l’ha punita con la maglia di Reggio Emilia ormai sempre più spina nel fianco dei bianconeri, 18 punti, 7 rimbalzi, 3 palle recuperate ...Altri passi avanti importanti per il Pescara Basket nel quinto impegno di pre-stagione (che stando al nuovo DPCM potrebbe essere l'ultimo...) disputato sul campo del Magic Basket Chieti, formazione ...