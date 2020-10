Basket, Eurolega 2020/2021: casi Covid, cambia la regola. Tre rinvii prima del 20-0 a tavolino (Di lunedì 19 ottobre 2020) Novità nel Basket europeo in merito ai regolamenti per le partite non disputate a causa della pandemia da Covid-19. L’Eurolega ha infatti annunciato un importante cambio delle regole, che ha valore retroattivo e quindi si applicherà anche alle prime partite non giocate in queste settimane. In sostanza, saranno possibili tre rinvii prima di decretare la sconfitta per 20-0 a tavolino: questa norma, valida anche per i playoff e per l’Eurocup, avrà come limiti temporali il 13 aprile 2021 per la regular season ed il 5 maggio 2021 per i playoff. Qualora non si dovesse trovare una data utile per il recupero o comunque non si potesse giocare entro quella data, allora la squadra responsabile del primo rinvio ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Novità neleuropeo in merito aimenti per le partite non disputate a causa della pandemia da-19. L’ha infatti annunciato un importante cambio delle regole, che ha valore retroattivo e quindi si applicherà anche alle prime partite non giocate in queste settimane. In sostanza, saranno possibili tredi decretare la sconfitta per 20-0 a: questa norma, valida anche per i playoff e per l’Eurocup, avrà come limiti temporali il 13 aprileper la regular season ed il 5 maggioper i playoff. Qualora non si dovesse trovare una data utile per il recupero o comunque non si potesse giocare entro quella data, allora la squadra responsabile del primo rinvio ...

