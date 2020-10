Basket, EuroCup 2020-2021: Trento per il poker, Venezia trasferta dura a Badalona (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono due le italiane in campo domani nella quarta giornata dell’EuroCup 2020-2021 e sul parquet scenderanno Trento e Venezia, che affrontano questo turno da due posizioni molto differenti nei rispettivi gironi. Si parte alle ore 20 da Trento, dove la Dolomiti Energia ospita il Cedevita Olimpija Ljubljana, con gli italiani in vetta al gruppo D con tre successi in tre match, mentre la formazione slovena arriva all’appuntamento dopo aver ottenuto il primo successo europeo settimana scorsa in casa contro il Gran Canaria. Per la formazione di Nicola Brienza, dunque, la chance di continuare il percorso perfetto in EuroCup e ottenere anche il terzo successo consecutivo tra Europa e campionato. Alle 20.45, invece, ci si sposta in Spagna, dove lo Joventut ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono due le italiane in campo domani nella quarta giornata dell’e sul parquet scenderanno, che affrontano questo turno da due posizioni molto differenti nei rispettivi gironi. Si parte alle ore 20 da, dove la Dolomiti Energia ospita il Cedevita Olimpija Ljubljana, con gli italiani in vetta al gruppo D con tre successi in tre match, mentre la formazione slovena arriva all’appuntamento dopo aver ottenuto il primo successo europeo settimana scorsa in casa contro il Gran Canaria. Per la formazione di Nicola Brienza, dunque, la chance di continuare il percorso perfetto ine ottenere anche il terzo successo consecutivo tra Europa e campionato. Alle 20.45, invece, ci si sposta in Spagna, dove lo Joventut ...

