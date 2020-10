Baronissi, al via le manifestazioni d’interesse per investire in Città della Medicina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il polo biomedicale e tecnologico Città della Medicina di Baronissi (Salerno) comincia a prendere forma. L’amministrazione comunale del centro della Valle dell’Irno, al cui vertice c’è il sindaco Gianfranco Valiante, apre in questi giorni l’avviso pubblico per l’assegnazione di lotti a start up, aziende biomedicali, imprese connesse ad attività sanitarie e di supporto all’università. L’area su cui sorgerà Città della Medicina, un progetto pilota a livello nazionale, ha un’estensione di 222.490 metri quadri. Di questi 180mila sono riservati a insediamenti di soggetti pubblici e privati che operano in campo produttivo o nella ricerca. Il Comune, invece, grazie ad una dotazione di fondi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il polo biomedicale e tecnologico Cittàdi(Salerno) comincia a prendere forma. L’amministrazione comunale del centroValle dell’Irno, al cui vertice c’è il sindaco Gianfranco Valiante, apre in questi giorni l’avviso pubblico per l’assegnazione di lotti a start up, aziende biomedicali, imprese connesse ad attività sanitarie e di supporto all’università. L’area su cui sorgerà Città, un progetto pilota a livello nazionale, ha un’estensione di 222.490 metri quadri. Di questi 180mila sono riservati a insediamenti di soggetti pubblici e privati che operano in campo produttivo o nella ricerca. Il Comune, invece, grazie ad una dotazione di fondi ...

radioalfa : Baronissi, presentata manifestazione di interessi per assegnare le aree della Città di Medicina - tvoggi : CITTÀ DELLA MEDICINA A BARONISSI, AL VIA MANIFESTAZIONI D'INTERESSE GUARDA IL VIDEO - tvoggi : CITTÀ DELLA MEDICINA A BARONISSI, AL VIA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE Un’opera imponente che cambierà il volto della… - salernonotizie : Baronissi: Città della Medicina, al via le manifestazioni d’interesse per investitori italiani e st - radioalfa : Coronavirus, nuovi casi a Pertosa e Baronissi -

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi via Baronissi, al via le manifestazioni d'interesse per investire in Città della Medicina Il Denaro Baronissi, al via le manifestazioni d’interesse per investire in Città della Medicina

Il polo biomedicale e tecnologico Città della Medicina di Baronissi (Salerno) comincia a prendere forma. L’amministrazione comunale del centro della Valle dell’Irno, al cui vertice c’è il sindaco Gian ...

Covid Salerno, 104 nuovi positivi tra città e provincia in 24 ore. A Scafati 20 contagiati

Sono 104 i nuovi casi di coronavirus tra Salerno e provincia, emersi nella giornata di ieri, 18 ottobre, dall'analisi di 1.412 tamponi. Il numero più alto di nuovi contagiati c'è stato a Scafati, dove ...

Il polo biomedicale e tecnologico Città della Medicina di Baronissi (Salerno) comincia a prendere forma. L’amministrazione comunale del centro della Valle dell’Irno, al cui vertice c’è il sindaco Gian ...Sono 104 i nuovi casi di coronavirus tra Salerno e provincia, emersi nella giornata di ieri, 18 ottobre, dall'analisi di 1.412 tamponi. Il numero più alto di nuovi contagiati c'è stato a Scafati, dove ...