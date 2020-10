Bari, movida: Decaro chiude quindici fra vie e piazze VIDEO. Alle 18,23 prima multa: per un caffè al banco del bar Ordinanza del sindaco: dalle 21 le limitazioni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alle sei e 23 di oggi pomeriggio la prima multa al gestore di un bar di Bari. Ben 280 euro per avere servito un caffè al banco: 23 minuti dopo il consentito, stando al decreto del presidente del Consiglio. Da presidente dell’Anci aveva attaccato frontalmente il presidente del Consiglio. Poi i chiarimenti di Conte, la “copertura” dello Stato Alle eventuali iniziative dei sindaci. E dopo i chiarimenti, Antonio Decaro è il primo sindaco d’Italia a chiudere vie e piazze della sua città, Bari. Sono 15 per l’esattezza. L’Ordinanza del sindaco riguarda la chiusura Alle 21 piazza Mercantile, piazza ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020)sei e 23 di oggi pomeriggio laal gestore di un bar di. Ben 280 euro per avere servito un caffè al: 23 minuti dopo il consentito, stando al decreto del presidente del Consiglio. Da presidente dell’Anci aveva attaccato frontalmente il presidente del Consiglio. Poi i chiarimenti di Conte, la “copertura” dello Statoeventuali iniziative dei sindaci. E dopo i chiarimenti, Antonioè il primod’Italia are vie edella sua città,. Sono 15 per l’esattezza. L’delriguarda la chiusura21 piazza Mercantile, piazza ...

