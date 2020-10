Bari, 13 arresti per sfruttamento della prostituzione (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Guardia di Finanza di Bari ha effettuato 13 arresti per sfruttamento della prostituzione. L’indagine però coinvolge molte più persone. La Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con la Polizia Stradale Puglia e la compagnia carabinieri di Modugno ha condotto un’indagine che ha portato all’arresto di 13 persone. Gli imputati sono accusati di associazione … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Guardia di Finanza diha effettuato 13per. L’indagine però coinvolge molte più persone. La Guardia di Finanza di, in collaborazione con la Polizia Stradale Puglia e la compagnia carabinieri di Modugno ha condotto un’indagine che ha portato all’arresto di 13 persone. Gli imputati sono accusati di associazione … L'articolo proviene da Inews.it.

baritoday : Truffe assicurative, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio: 13 misure cautelari. Tra gli indagati anche ci… - AgenziaOpinione : gdf / guardia di finanza – Bari: “ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA a, TRUFFE ASSICURATIVE – SFRUTTAMENTO PR… - Telebari : Bari, truffe assicurative e sfruttamento della prostituzione:13 arresti. Indagati anche 5 avvocati - #Bari #Notizie… - TgrRai : #Bari, 13 arresti per associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative, allo sfruttamento della pro… - mik_ele87 : RT @repubblica: Mafia, 27 arresti a Manduria: stavano riorganizzando una frangia della Sacra Corona Unita -

Ultime Notizie dalla rete : Bari arresti Truffa, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio: pioggia di arresti a Bari BariViva Operazione Guardia di Finanza nel barese: 13 misure cautelari per truffa, prostituzione e riciclaggio

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo, questa mattina, 13 misure cautelati, di cui 7 arresti, per associazione per delinquere ...

Truffa e prostituzione:13 arresti, indagati anche 5 avvocati

La Guardia di Finanza di Bari, la Polizia stradale e i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare disposta dalla magistratura barese nei confronti di 13 persone ...

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo, questa mattina, 13 misure cautelati, di cui 7 arresti, per associazione per delinquere ...La Guardia di Finanza di Bari, la Polizia stradale e i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare disposta dalla magistratura barese nei confronti di 13 persone ...