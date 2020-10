Barbara D’Urso in versione neo mamma: lo scatto dolcissimo di Carmelita (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siete curiosi di vedere la giovane Barbara D’Urso in versione neo mamma? Basta spulciare il suo profilo Instagram ed eccola dolcissima e bellissima. “I figli so piezz e cor” decanta il proverbio napoletano e vale anche per la nota conduttrice Mediaset che su Instagram pubblica una foto che la rimanda a 29 anni fa: avete … L'articolo Barbara D’Urso in versione neo mamma: lo scatto dolcissimo di Carmelita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siete curiosi di vedere la giovaneD’Urso inneo? Basta spulciare il suo profilo Instagram ed eccola dolcissima e bellissima. “I figli so piezz e cor” decanta il proverbio napoletano e vale anche per la nota conduttrice Mediaset che su Instagram pubblica una foto che la rimanda a 29 anni fa: avete … L'articoloD’Urso inneo: lodiproviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - 25e82c1a95c1496 : RT @tuttosadizayn: ERKENCI KUS INTERROTTO DALLA PUBBLICITÀ DI BARBARA D'URSO #DayDreamer - regole_senza : @CinguettaTV Perchè non parlano degli amanti che spuntano (da Barbara D'Urso) come funghi di Elisabetta Gregoraci??… - PaluzzoM : Barbara D'urso dice di essere paladina Lgbt ma poi invita personaggi come: Salvini, Meloni, Sgarbi, Feltri, Mussoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera