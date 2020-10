Barbara Braghero: rosa come il cioccolato (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Ho deciso di partecipare in questa categoria perché il cioccolato ruby mi ha affascinato fin dal primo assaggio». Per Barbara Braghero, 35 anni, il cioccolato ruby è uno stile di vita. Perché? «Perché è rosa, perché ha un gusto intenso, che sembra simile a quello del cioccolato bianco, ma poi ti conquista con una nota acidula, e con un aroma di frutti di bosco. Sono innamorata di questo prodotto. È il secondo anno che partecipo al Panettone Day, sempre in questa categoria: la prima volta sono arrivata in finale. E questa volta ho vinto». Una grande soddisfazione per Barbara, titolare, insieme al marito, di una bakery a Fiumefreddo di Sicilia, dal suggestivo nome “Storie di un chicco di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Ho deciso di partecipare in questa categoria perché ilruby mi ha affascinato fin dal primo assaggio». Per, 35 anni, ilruby è uno stile di vita. Perché? «Perché è, perché ha un gusto intenso, che sembra simile a quello delbianco, ma poi ti conquista con una nota acidula, e con un aroma di frutti di bosco. Sono innamorata di questo prodotto. È il secondo anno che partecipo al Panettone Day, sempre in questa categoria: la prima volta sono arrivata in finale. E questa volta ho vinto». Una grande soddisfazione per, titolare, insieme al marito, di una bakery a Fiumefreddo di Sicilia, dal suggestivo nome “Storie di un chicco di ...

La sua bakery, il suo amore per il cioccolato rosa, i suoi progetti: la vincitrice nella categoria Ruby al concorso nazionale per i migliori panettoni che si è tenuto il 15 settembre a Milano si racco ...

Buono da morire il Panettone Campione del Mondo

Il "Panettone Day" si è tenuto il 15 settembre scorso, a Milano, con premiazione in galleria Vittorio Emanuele alla presenza del patron di Masterchef ...

La sua bakery, il suo amore per il cioccolato rosa, i suoi progetti: la vincitrice nella categoria Ruby al concorso nazionale per i migliori panettoni che si è tenuto il 15 settembre a Milano si racco ...Il "Panettone Day" si è tenuto il 15 settembre scorso, a Milano, con premiazione in galleria Vittorio Emanuele alla presenza del patron di Masterchef ...