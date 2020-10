Ballottaggi in Sicilia, bassa l'affluenza al 40,13% (Di lunedì 19 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – bassa l'affluenza per i Ballottaggi nei quattro comuni chiamati al voto, ieri e oggi, in Sicilia. Alle urne, chiuse alle 14, si è recato il 40,13% dei votanti, -17,91% rispetto al 58,04% del primo turno.Ad Agrigento la percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%), a Carini del 32,05% (-14,53%), ad Augusta del 42,95% (-18,84%) ed a Floridia del 43,68% (-17,80%). Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio subito dopo il completamento delle operazioni di voto.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) –l'per inei quattro comuni chiamati al voto, ieri e oggi, in. Alle urne, chiuse alle 14, si è recato il 40,13% dei votanti, -17,91% rispetto al 58,04% del primo turno.Ad Agrigento la percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%), a Carini del 32,05% (-14,53%), ad Augusta del 42,95% (-18,84%) ed a Floridia del 43,68% (-17,80%). Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio subito dopo il completamento delle operazioni di voto.(ITALPRESS).

