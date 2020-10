Ballon d’Or Dream Team, tutti gli italiani in lista: da Buffon a Totti (Di lunedì 19 ottobre 2020) France Football ha aperto le votazioni per stilare il Ballon d’Or Dream Team, la squadra di calcio più forte di sempre. Tra le nomination tanti campioni italiani del passato Quest’anno, a causa del Covid che ha condizionato i campionati, France Football ha deciso di non assegnare il pallone d’Oro. Il quotidiano francese però ha deciso di creare il Ballon d’Or Dream Team, ovvero la squadra più forte di sempre. La formazione verrà scelta dalla stessa giuria che solitamente vota per il pallone d’Oro. I 170 giornalisti dovranno da una lista di 10 giocatori per ogni ruolo quelli che ritengono i migliori di sempre, per formare una squadra. Tra le nomination, che si possono già trovare sul ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) France Football ha aperto le votazioni per stilare ild’Or, la squadra di calcio più forte di sempre. Tra le nomination tanti campionidel passato Quest’anno, a causa del Covid che ha condizionato i campionati, France Football ha deciso di non assegnare il pallone d’Oro. Il quotidiano francese però ha deciso di creare ild’Or, ovvero la squadra più forte di sempre. La formazione verrà scelta dalla stessa giuria che solitamente vota per il pallone d’Oro. I 170 giornalisti dovranno da unadi 10 giocatori per ogni ruolo quelli che ritengono i migliori di sempre, per formare una squadra. Tra le nomination, che si possono già trovare sul ...

