Ballon D’Or Dream Team | tantissimi gli italiani in nomination per la migliore squadra della storia

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 ottobre 2020) France Football ha lanciato un’iniziativa per costruire il11del calcio, tramite votazioni, ruolo per ruolo, dei giocatori simbolo. Un 11 che verrà scelto dal voto di tutti, oltre che da una giuria specializzata che rivelerà la top 11del calcio mondiale. Tanti gliin corsa, Buffon e Zoff in porta, Cabrini, Maldini, Scirea, Cannavaro, Baresi, Facchetti, Bergomi, Gentile, Pirlo, Tardelli, Mazzola, Rivera, Roberto Baggio, Francesco Totti. Per il ruolo di portiere queste sono les (in grassetto gli): Gordon BanksGianluigi Buffon Iker Casillas Sepp Maier Manuel Neuer Thomas N’Kono Peter Schmeichel Edwin van der Sar Lev JascinDino Zoff Per il ruolo di difensore ...