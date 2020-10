Ballando con le Stelle, Samuel Peron arriva a Buongiorno Benessere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo Ballando con le Stelle, Samuel Peron sbarca a Buongiorno Benessere. Il ballerino di Milly Carlucci è pronto per una nuova avventura che lo vedrà nelle vesti di inviato. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Samuel che ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. Peron infatti avrebbe dovuto partecipare a Ballando con le Stelle in coppia con Rosalinda Celentano. Poco prima dell’inizio della trasmissione però è risultato positivo al tampone. Per lui è quindi arrivato un lungo stop che si è interrotto solo qualche giorno fa quando il ballerino è finalmente tornato nello show. Nel frattempo Rosalinda ha iniziato il suo percorso nel ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopocon lesbarca a. Il ballerino di Milly Carlucci è pronto per una nuova avventura che lo vedrà nelle vesti di inviato. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici perche ha dovuto fare i conti con il Coronavirus.infatti avrebbe dovuto partecipare acon lein coppia con Rosalinda Celentano. Poco prima dell’inizio della trasmissione però è risultato positivo al tampone. Per lui è quindito un lungo stop che si è interrotto solo qualche giorno fa quando il ballerino è finalmente tornato nello show. Nel frattempo Rosalinda ha iniziato il suo percorso nel ...

