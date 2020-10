Ballando, alle stelle è l'intesa tra Isoardi e Todaro. E Mariotto li stuzzica: "Dietro le quinte..." (Di lunedì 19 ottobre 2020) A “Ballando con le stelle”, il dancing show di Milly Carlucci, in onda ogni sabato su RaiUno, l'intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro va oltre il dolore e il giudice Guillermo Mariotto: “Vogliamo vedere i fuochi d'artificio anche Dietro le quinte”. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, nell'ultima puntata di “Ballando con le stelle” hanno danzato un charleston inficiato dai malanni di entrambi: caviglia gonfia per la Isoardi e convalescenza da appendicite per Todaro. La performance era di buon livello, ma non ha entusiasmato i giudici. Secondo Carolyn Smith mancava la magia, mentre per Guillermo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) A “con le”, il dancing show di Milly Carlucci, in onda ogni sabato su RaiUno, l'tra Elisae Raimondova oltre il dolore e il giudice Guillermo: “Vogliamo vedere i fuochi d'artificio anchele”. Elisae Raimondo, nell'ultima puntata di “con le” hanno danzato un charleston inficiato dai malanni di entrambi: caviglia gonfia per lae convalescenza da appendicite per. La performance era di buon livello, ma non ha entusiasmato i giudici. Secondo Carolyn Smith mancava la magia, mentre per Guillermo ...

