Baby K tira fuori la lingua: bella e piena di stile, fa il boom di like (Di lunedì 19 ottobre 2020) La rapper Baby K, reduce dall’ennesimo successo estivo in combo con Chiara Ferragni, pubblica uno scatto con la lingua di fuori: boom di like. Baby K è sicuramente una delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 ottobre 2020) La rapperK, reduce dall’ennesimo successo estivo in combo con Chiara Ferragni, pubblica uno scatto con ladidiK è sicuramente una delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

ymsstan : RT @cypherkiller: confessione baby army: la prima volta che notai yoongi fu nell'mv di Dope e il mio primo pensiero dopo averlo visto rappa… - cypherkiller : confessione baby army: la prima volta che notai yoongi fu nell'mv di Dope e il mio primo pensiero dopo averlo visto… - doryx_ : Zolletta che parla della sua scelta come chissà cosa fosse stato e se la tira per aver avuto più share, quando in r… - maIikseyes : @baby_panzerotta ma posso immaginaree ahahah è un figo della madonna chissà se è uno che se la tira....a volte me lo chiedo ?? - jasminelucchet5 : la bambina gli tira un sasso, improvvisamente la figura si alza; è un baby Lou armato di ascia: -

Ultime Notizie dalla rete : Baby tira Baby K tira fuori la lingua: bella e piena di stile, fa il boom di like BlogLive.it Baby K tira fuori la lingua: bella e piena di stile, fa il boom di like

Baby K è sicuramente una delle voci più note della scena rap italiana contemporanea. Grazie ad alcuni feat studiati nei minimi dettagli – come l’ultimo con Chiara Ferragni – e ad un talento innato per ...

Marta Bassino, la baby diventa gigante. Doppietta Italia

A forza di prendere botte dalle sorelle maggiori, Marta Bassino si è fatta le ossa, ha imparato a mostrare i muscoli e ieri, nel gigante austriaco di Soelden, le ha suonate a tutte. Compresa Federica ...

Baby K è sicuramente una delle voci più note della scena rap italiana contemporanea. Grazie ad alcuni feat studiati nei minimi dettagli – come l’ultimo con Chiara Ferragni – e ad un talento innato per ...A forza di prendere botte dalle sorelle maggiori, Marta Bassino si è fatta le ossa, ha imparato a mostrare i muscoli e ieri, nel gigante austriaco di Soelden, le ha suonate a tutte. Compresa Federica ...