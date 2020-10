“Aveva l’Hiv | contagiò volontariamente 30 donne” | confermati 24 anni per Valentino Talluto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel processo di appello-bis a, l’uomo accusato di avere contagiatocon l’Hiv una trentina di ragazze a Roma, è stato confermata la condanna a 24di carcere per lesioni gravissime così come stabilito nel processo di primo grado.La sentenza, emessa ai giudici della Corte d’Assise d’Appello, è arrivata dopo che la Cassazione, nell’ottobre del 2019, aveva confermato l’impianto accusatorio ma disposto un nuovo processo. Decisione legata a ricorsi presentati da alcune parti civili in relazione a quattro episodi per i quali era stato assolto.La sentenza di oggi, conferma, quindi la sentenza di primo grado arrivata nell’ottobre del 2017 riconoscendo la sua responsabilità anche per gli episodi.