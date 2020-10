Avellino-Juve Stabia | le pagelle | Forte decisivo | male Maniero

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Termina con il risultato di 0-0 la sfida tra l’e laallo stadio “Partenio-Lombardi”. E’ il primo pareggio stagionale per la formazione allenata da Piero Braglia. Nel complesso l’ha disputato una buona partita, mentre laha controllato bene. All’orizzonte per i lupi la sfida con il Foggia in trasferta. Tra i migliori in campo, bene la difesa. In ombra De Francesco a centrocampo,si divora un gol già fatto. Ecco ledella sfida del Partenio-Lombardi:(3-5-2):7; L.Silvestri 6, Miceli 6, Rocchi 5.5; Ciancio 6, Aloi ...