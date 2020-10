Autobomba a Limbadi, arrestati i presunti esecutori dell’attentato costato la vita a Vinci. La sua famiglia non voleva piegarsi ai Mancuso (Di lunedì 19 ottobre 2020) Con l’operazione “Demetra 2” eseguita stamattina dai carabinieri, la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiuso il cerchio sull’Autobomba che il 9 aprile 2018 a Limbadi ha ucciso Matteo Vinci. In manette sono finite sette persone e tra queste anche gli esecutori materiali dell’attentato in cui ha perso la vita il giovane biologo di 42 anni ed è stato ferito suo padre, Francesco Vinci. Insieme alla madre, Rosaria Scarpulla, non avevano piegato la testa davanti ai Mancuso, una delle cosche più feroci della Calabria che voleva la loro terra. Nei mesi successivi all’omicidio e al tentato omicidio, erano stai arrestati i presunti mandanti Rosaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Con l’operazione “Demetra 2” eseguita stamattina dai carabinieri, la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiuso il cerchio sull’che il 9 aprile 2018 aha ucciso Matteo. In manette sono finite sette persone e tra queste anche glimateriali dell’attentato in cui ha perso lail giovane biologo di 42 anni ed è stato ferito suo padre, Francesco. Insieme alla madre, Rosaria Scarpulla, non avevano piegato la testa davanti ai, una delle cosche più feroci della Calabria chela loro terra. Nei mesi successivi all’omicidio e al tentato omicidio, erano staimandanti Rosaria ...

