Aurora Ramazzotti sorriso di Michelle ma a chi somiglia realmente ? FOTO (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aurora Ramazzotti sempre più bella. La figlia di Michelle e Eros cresce e su Instagram continua a raccogliere follower e like. Non deve essere sicuramente semplice per una ragazza essere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 ottobre 2020)sempre più bella. La figlia die Eros cresce e su Instagram continua a raccogliere follower e like. Non deve essere sicuramente semplice per una ragazza essere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

quellala0 : RT @ThisCasino: PARTE PIÙ BELLA COSA TOMMYZORZI: 'NON POSSO CANTARE RAMAZZOTTI FINO A QUANDO NON FACCIO PACE CON AURORA' GRANDE FRATELLO… - iam_camilla98 : RT @ThisCasino: PARTE PIÙ BELLA COSA TOMMYZORZI: 'NON POSSO CANTARE RAMAZZOTTI FINO A QUANDO NON FACCIO PACE CON AURORA' GRANDE FRATELLO… - linda_s_2001 : RT @clownbustercfb2: Tommaso: 'Ho un conflittto d'interessi, non posso cantare Eros Ramazzotti finché non chiarisco con Aurora' ???? #gfvip h… - hrdcrimar : RT @clownbustercfb2: Tommaso: 'Ho un conflittto d'interessi, non posso cantare Eros Ramazzotti finché non chiarisco con Aurora' ???? #gfvip h… - itsmc17 : RT @ThisCasino: PARTE PIÙ BELLA COSA TOMMYZORZI: 'NON POSSO CANTARE RAMAZZOTTI FINO A QUANDO NON FACCIO PACE CON AURORA' GRANDE FRATELLO… -