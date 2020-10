Auditel-Censis | “L’Italia post lockdown | la nuova normalità digitale delle famiglie italiane”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Durante iloltre 3,5 milioni diitaliane (il 14,8%), essendo prive di device tecnologici, sono rimaste totalmente isolate sperimentando un “vero distanziamento sociale”, quello di chi, al di làregole ime dall’emergenza coronavirus, si trova ai margini della società, privo della capacità di spesa necessaria per acquisire beni che la crisi sanitaria ha reso essenziali per mantenere il proprio sistema di vita e proseguire in remoto le attivita` di studio, di lavoro, di svago. Tuttavia i cambiamenti imi dalla pandemia, sul fronte del digital divide, hanno avuto anche un effetto positivo imprimendo una fortissima accelerazione all’alfabetizzazionedel Paese. Nella...