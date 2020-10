AUDIO | Avvocata chiede la comunità per tre bimbi perché i genitori litigato

Leggi su dire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Collocare i bambini in un luogo neutro al fine di accertare il loro stato di salute psico-fisica, in attesa di verificare le capacità genitoriali”. A parlare in questo audio, pervenuto da fonti riservate alla redazione Dire, è un’avvocata di Brescia, legale della mamma nella vicenda, che propone al magistrato il collocamento di tre fratellini in un luogo neutro. “All’epoca dei fatti – fa sapere la fonte che chiede di rimanere anonima – circa due anni fa, l’avvocata rivestiva anche la carica di presidente di un’associazione che si occupava di affidi, proprio nel capoluogo di provincia sede del Tribunale. Per verificare le capacità genitoriali di una mamma e un papà, secondo l’avvocata – che lo dice espressamente nell’audio – è opportuno collocare i bambini in uno spazio neutro”.